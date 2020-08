Poikkeusaika lisäsi ruuan myyntiä ja moninkertaisti verkkokauppaa - "Ruuan verkkokauppa sai räjähtävän lähdön"

Päivittäistavarakauppa ry on kertonut elintarvikkeiden kokonaismyynnin vahvasta kasvusta vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Pilkon K-Citymarketin kauppias Juha Kupiainen toteaa elintarvikkeiden myynnin kehityksen olleen korona-aikana kaksinumeroista.

– Kehitys on alkuaikojen jälkeen ollut suhteellisen tasaista eri tavararyhmissä. Leivonta on selvästi lisääntynyt, kun kotona vietetään aikaa ja jauhojen ja muiden leivontaan liittyvien tuotteiden menekki on ollut selvästi korkeammalla tasolla, Kupiainen kertoo.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Hänen mukaansa käyttötavaroissa lisääntynyt kotoilu on näkynyt kaikkeen vapaa-aikaan liittyvien tuotteiden menekin kasvuna. Esimerkiksi kotikuntoiluvälineet, siivoustarvikkeet ja kodin sisustamiseen liittyvien tuotteiden kauppa on kasvanut.

Kääntöpuolena on, että koronaviruksen leviämisen ehkäisy on vaatinut kaupoilta runsaasti lisäpanoksia. Korona-aikana tilanteet ovat muuttuneet nopeasti ja samalla ohjeistukset päivittyneet.

– Varsinkin poikkeustilan alussa uusia ohjeistuksia tuli lähes päivittäin. Myymälään on tuotu suojapleksejä, käsidesiautomaatteja, turvavälitarroja, asiakasohjeistusta, turvallisuuskuulutuksia ja henkilökunnalle on koulutettu uusia toimintamalleja. Siivousta ja pintojen desinfiointia on lisätty, Juha Kupiainen listaa.

Pilkon Citymarketissa verkkokaupan moninkertaistuminen keväällä avasi työpaikkoja ostosten keräilyyn.

– Kaiken kaikkiaan olemme eläneet kaupassa varsin poikkeuksellista ja kiireistä aikaa, ja koko henkilökunta ansaitsee ison kiitoksen venymisestä, mihin näissä olosuhteissa on pystytty, kauppias toteaa.

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan vähittäiskaupan toimialajohtaja Henrik Härkönen ei paljasta kaupan tarkkoja kasvulukuja, mutta hän puhuu vahvasta kasvusta korona-aikana ruokakaupassa.

– Kasvua tuli tasaisesti ympäri PKO:n aluetta. Jonkin verran oli nähtävissä myös sitä, että mökeille tultiin normaalia aiemmin etätöihin.

PKO:ssa siirtyi merkittävä määrä henkilöstöä matkailu- ja ravitsemiskaupasta, liikennemyymälöistä ja palveluista työskentelemään S-marketeihin ja Prismaan, joissa myynti kävi tavallista kiivaammin ja henkilöstölle oli tarvetta.

Härkönen ennakoi, että kun korona heikentää työllisyyttä ja lisää taloudellista epävarmuutta, heijastuu tämä kauppaan nyt ja myöhemmin syksyllä.

– Jos koronasta voi jotain positiivista löytää, niin uudet digitaaliset palvelut otettiin käyttöön pikavauhtia. Ruuan verkkokauppa sai räjähtävän lähdön ja erilaiset mobiilipalvelut, kuten ruuan mobiilitilaus, otettiin hyvin vastaan. Uskon, että nämä palvelut tulevat kehittymään entisestään ja niitä käytetään myös ”uuden normaalin” aikana.

PKO laajensi kesäkuussa verkkokauppaa Outokumpuun, Lieksaan ja Kiteelle. Aiemmin PKO on tehnyt verkkokauppaa Prismassa Joensuussa.

– Uudet ruuan verkkokaupan yksiköt ovat lähteneet rauhallisen tasaisesti liikkeelle, kuten oletimme. Verkkokauppaa ovat käyttäneet erityisesti koronan riskiryhmäläiset ja kauempaa tulevat kesämökkiläiset, Härkönen kertoo.

K-Supermarketin kauppias Petri Kupiainen Kiteeltä toteaa viruspandemian tulleen sikälikin ikävään aikaan, että yrittäjä sai juuri maaliskuussa valmiiksi täysin uusitun myymälän, mutta avajaisia ei ole voitu pitää vieläkään.

Kupiainen näkee, että korona on vaikuttanut enemmänkin käyttötavaramyyntiin, mutta ruokakaupassa on ollut tasaisempaa – heräteostot ovat jääneet asiakkailta vähemmälle.

– Kaupassa käytiin harvemmin, ja ostettiin sitten kerralla enemmän, koska pääosa asiakkaistamme on senioriasiakkaita. Tarjosimme keräilypalvelua ja kotiinkuljetusta, ja tulossa on myös nettikauppa.

Kupiainen toteaa, että suojaus ja desinfiointi ovat aiheuttaneet paljon kustannuksia, mutta ylimääräinen työ on huomattu.

– Saimme jopa HUS:n ylilääkäriltä palautetta, ettei hän ole tavannut missään vastaavaa toimintaa.

Kauppias kertoo esimerkkinä tehostetusta hygieniasta, että yksi ihminen desinfioi kaikkia kosketuspintoja – kuten pullonpalautusautomaatteja, sovituskoppeja, vaakoja ja kassa-alueita – koko työvuoron ajan.

Kupiaisen mukaan perheyritys on tullut vuokralaisiaan vastaan liiketilojen vuokrissa, kun korona vei asiakkaita.

Petri Kupiaiselle koronakesä on ollut sikälikin raskas, että hän vietti lähes yhtäjaksoisesti viisi viikkoa sairaalassa keuhkokuumeessa.

– Testasivat varmaan 10 eri kertaa, ei sentään koronaa ollut, kauppias kertoo.

Karjalainen julkaisee lauantaina vietettävän maakuntapäivän kunniaksi torstaina maakuntanumeron, joka jaetaan kaikkiin pohjoiskarjalaisiin taajamatalouksiin. Maakuntanumeron jutut ovat vapaasti kaikkien luettavissa myös verkossa.