Teemme kyselyä: Mikä sinulle on pyhää?

Ensi viikolla vietetään pyhäinpäivää, johon liittyen teemme juttua siitä, mikä suomalaisille on pyhää.

Laajan suomalaistutkimuksen mukaan nimittäin lähes jokaiselle jokin asia on pyhä. Tutkimuksessa pyhällä tarkoitettiin yksilöllistä näkemystä siitä, millä asioilla on itselle erityinen ja koskematon merkitys – pyhä on raja, joka erottaa erilleen asiat, joista ei koeta voitavan neuvotella.

Teemme aiheesta juttua, johon kokoamme myös lukijoidemme ajatuksia siitä, mikä heille on pyhää. Kerro siis, mitä se on sinulle.

Onko se rikkumaton hiljaisuus metsässä tai ehkä rauhallinen hetki saunassa? Vai onko sinulle pyhintä esimerkiksi oma perhe, ihmisoikeudet tai uskonto – vai jotakin ihan muuta?

Vastauksia voidaan julkaista Karjalaisen verkkosivuilla sekä paperilehdessä.