Itä-Suomen yliopisto: Joensuun kampuksen opiskelijoilla on todettu useita koronavirustartuntoja

Joensuun kampuksen opiskelijoilla on todettu useita koronavirustartuntoja, tiedotti Itä-Suomen yliopisto torstaina iltapäivällä.

Lisää aiheesta: Joensuussa on paljastumassa laaja koronavirustartuntojen ryväs, tänään varmistui kahdeksan uutta tartuntaa - katso pitkä lista paikoista, joissa altistumisia on voinut tapahtua

Joensuussa on yliopiston tiedotteen mukaan tällä hetkellä useita erillisiä tartuntaketjuja. Yliopiston altistuneet opiskelijat ja opettajat on tavoitettu, ja he siirtyvät etäopetukseen seuraavan kahden viikon ajaksi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Koronavirustilanteesta johtuen Sykettä-liikuntapalvelut keskeytetään Joensuussa loppuvuoden ajaksi Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun yhteisellä päätöksellä. Keskeyttäminen koskee fyysistä läsnäoloa vaativia tunteja eli etätunteja on mahdollista järjestää.

Koronavirukselle on voinut altistua useissa Sykettä-liikuntaryhmissä ja ravintoloissa sekä kaupungilla että kampusalueella.

Joensuun kampusta koskevat tiedossa olevat altistumispaikat ovat seuraavat:

12.11. Länsikadun koulu (Tulliportinkatu 1) Vaihtuva sykejumppa klo 18-19 tai Tabata + venyttely klo 19–20

16.11. Urheilutalo, jooga klo 9–10

16.11. Urheilutalo, kuntonyrkkeily klo 16–17

17.11. Ravintola Kampus Bistro klo 11–12

17.11. Energy keskusta, ryhmäliikunta klo 15.30–16.30

Siun sotelle on toimitettu ryhmäliikuntatunneille osallistuneiden nimilistat. Siun sote ottaa altistuneisiin suoraan yhteyttä ja antaa toimintaohjeet sekä määrää heidät tarvittaessa karanteeniin.

Kampus Bistrossa tai muissa Siun soten listaamissa mahdollisissa altistumispaikoissa vierailleita kehotetaan tarkkailemaan oloaan ja hakeutumaan koronavirustestiin herkästi.

Yliopisto tähdentää, että hygieniaohjeiden ja turvavälien noudattaminen on nyt äärimmäisen tärkeää. Kampukselle ei saa tulla sairaana ja hyvästä käsihygieniasta, turvaväleistä sekä maskin käytöstä on huolehdittava.

Aiemmin aiheesta:

Katso lista paikoista, joissa saattoi altistua koronavirukselle viime viikolla Joensuussa - Siun sote kehottaa paikalla olleita tarkkailemaan vointiaan