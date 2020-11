Myrskyn katkaisemat sähköt saatu palautettua suurimmalle osalle Pohjois-Karjalassa

Sähkökatkoja on eniten pohjoisen suunnalla, Nurmeksessa ja Juuassa molemmissa reilut 100 taloutta ilman sähköjä.

Lisäksi jonkin verran katkoja on Lieksassa ja Liperissä.

PKS uskoi torstai-iltana, että sähköt saadaan palautettua kaikille perjantain aikana.

Torstainen Liisa-myrsky katkaisi sähköt pahimmillaan yli 7 000 taloudesta Pohjois-Karjalan Sähkön jakelualueella.

Myrskyrintama siirtyi yön aikana Venäjälle. Perjantain aikana on kuitenkin vielä luvassa lumisateita. Ajokeli on huono ja Ilmatieteen laitos on antanut siitä varoituksen.

