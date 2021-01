Joensuun yhteiskoulun lukion sekä Pataluodon päiväkodin ryhmiä ja henkilökuntaa asetetaan karanteeniin koronavirukselle altistumisen takia.

Siun soten mukaan tartunnat varmistuivat torstaina illalla, ja altistuneiden kartoittaminen on kesken. Tarkkaa tietoa altistuneiden ja karanteeniin määrättävien määrästä ei vielä ole.

Siun sote on yhteydessä altistuneisiin tänään perjantaina ja huomenna lauantaina. Pataluodon päiväkoti on kertonut altistumisista lasten vanhemmille Daisy-viestillä. Yhteiskoulun lukion oppilaita ja vanhempia on tiedotettu Wilma-viestillä.

Pohjois-Karjalassa on varmistettu 23 tartuntaa tällä viikolla, kertoi Siun sote perjantaina iltapäivällä.

Suurin osa tartunnoista on todettu Joensuussa, mutta uusia tartuntoja on myös Kontiolahdella, Ilomantsissa ja Liperissä.

– Suurin osa tartunnoista liittyy jo tiedossa olleisiin tartuntaketjuihin, ja moni tartunnan saaneista on ollut karanteenissa sairastuessaan. Laajempia altistumisia on tapahtunut myös harrastusryhmissä, Siun sote kertoo tiedotteessaan.

THL:n mukaan maakunnassa on todettu koko epidemian aikana 455 koronatartuntaa, joista 262 Joensuussa. Lieksassa tartuntoja on ollut 54, Kiteellä 41 ja Ilomantsissa 25, joista 12 viime viikolla.

Muissa maakunnan kunnissa tartuntoja on tiedossa alle 20. Heinävedellä, Polvijärvellä ja Rääkkylässä tartuntoja on ollut alle viisi.