Uusia koronatartuntoja päivittäin Joensuussa, tilanne silti rauhallinen – bussimatkalla on voinut altistua virukselle

Pohjois-Karjalan koronavirustartunnat ovat hienoisessa nousussa. Kun viime viikolla ilmaantuvuusluku kahden viikon ajalta laski jopa alle kymmeneen, on ilmaantuvuusluku noussut nyt 15,3:een. Luku on silti Manner-Suomen pienin ja Pohjois-Karjalan on epidemian perusvaiheessa.

Pohjois-Karjalassa on todettu edellisen 14 vuorokauden aikana yhteensä 25 koronavirustartuntaa. THL on merkinnyt uusia tartuntoja viime päivinä vain Joensuuhun. Joensuuhun on merkitty viimeisen viikon aikana yhteensä 13 uutta tartuntaa. THL:n tilastoinnissa on muutaman päivän viive. Siun sote lisäsi tiistaina verkkosivuillaan olevalla altistumispaikkojen listalle useita uusia paikkoja. Mainos alkaa Mainos päättyy Helmikuun alkupuolella koronavirukselle on mahdollisesti voinut altistua Joensuun seudulla useilla bussivuoroilla. Listalle on lisätty myös Joensuun uusi apteekki ja K-market Ankkuri. Alla kopioituna Siun soten lista altistumispaikoista. su 14.2. Joensuun seudun joukkoliikenne, vuoro: Linja 1 Hukanhauta–keskusta–Utra klo 12.30–13.30 pe 12.2.klo 16–17 K-Market Ankkuri pe 12.2. noin klo 15 Joensuun uusi apteekki ke–pe 3.–5.2. ja ti–pe 9.–12.2. Joensuun seudun joukkoliikenne vuorot: Linja 1 Utra–keskusta (lähtöaika Utrasta 6.05) Linja 3 Keskusta–Onttola (lähtöaika keskustasta 6.30) Linja 2 Marjala–keskusta (lähtöaika Marjalasta 15.45) Linja 1 Keskusta–Utra (lähtöaika keskustasta 16.35) ke 3.2. klo 12-12.30 Prisma, Joensuu ma 1.2. klo 12.15–12.45 Lyseon koulun ruokala