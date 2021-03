Karjalaisen pääkirjoitus: Kuntavaalien siirto on hallitukselle häpeäksi

Kuntavaalien siirron kannalla olivat kaikki puolueet paitsi perussuomalaiset.

Päätös siirtämisestä tehtiin puolitoista kuukautta ennen sovittua perinteistä vaalipäivää. Miten meni omasta mielestänne, oikeusministeri Anna-Maija Henriksson (r.) ja Sanna Marinin (sd.) johtama muu hallitus?

Voidaan hyvällä syyllä sanoa, että ei monessakaan mielessä hyvin.

Hallinnon on toimittava poikkeusoloissakin. Demokratian on toimittava poikkeusoloissakin. Poikkeusoloihin on varauduttava. Varautumista on harjoiteltava. Näin toimivat säännöllisesti useat Suomen viranomaiset, että pystyvät toimimaan, kun tosipaikka tulee.

Mitä hallitus ja etenkin oikeusministeriö tekivät, että vaalit olisi pystytty pitämään huhtikuussa poikkeusoloista huolimatta?

Viime viikkojen keskustelun perusteella eivät käytännössä mitään. Sen sijaan, että olisi esitetty toimia, kuinka vaalit pidetään poikkeusoloissa, ministeri Henriksson alkoi puhua pari kuukautta ennen vaalipäivää niiden siirtämisestä.

Suunnitelmat ja viestintä vaalien turvallisesta pitämisestä loistivat poissaolollaan.

Mikä takaa, että kesäkuussa Suomessa on olennaisesti parempi tilanne koronan suhteen kuin 18. huhtikuuta? THL on arvioinut, että kesäkuussa on parempi tilanne, mutta se on vain arvio.

Mitä hallitusrintama tekee, jos kesäkuussakin tauti jyllää edelleen ja tartuntamäärät ovat korkealla? Siirretäänkö vaaleja uudestaan? Se olisi katastrofi vailla vertaa.

Vaalien siirto tilanteessa, jossa hallituspuolueilla on ollut vaikeuksia saada vetovoimaisia ehdokkaita ja kuntavaalilistojaan täyteen ja jossa oppositiopuolueiden – etenkin perussuomalaisten ja kokoomuksen – kannatus tuoreiden kyselyiden mukaan on kovaa, politisoi siirron lähtökohtaisesti.

Ei mennyt lauantaina kauaa, kun twitterissä alkoi hallituksen ryöpyttäminen.

Tässä tapauksessa aivan syystä.