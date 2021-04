Siun sote joutuu siirtämään 64-vuotiaiden varattuja koronarokotusaikoja – Astra Zenecan 65 vuoden ikäraja on ehdoton

Siun sote avasi ajanvarauksen tiistaina kaikille vuosina 1952–1956 syntyneille henkilöille. Tämä ikäryhmä rokotetaan Astra Zenecan rokotteella.

Rokotteen ikäraja on 65 vuotta. Vuonna 1956 syntyneistä suurin osa on tässä vaiheessa vuotta vielä kuitenkin 64-vuotiaita.

Siun soten toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen kertoo, että Siun sote on tarkentanut asian vuonna 1956 syntyneiden osalta tiistaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Sieltä saatu vastaus on, että rokotteen ehdoton ikäraja on 65 vuotta.

– Joudumme valitettavasti perumaan annetut ajat, mutta annamme kullekin henkilökohtaisesti uuden ajan toisenmerkkisen rokotteen pistämistä varten, Kaipiainen kertoo.

Tämä tarkoittaa sitä, että ne 64-vuotiaat, jotka ehtivät varata ajan, tulevat saamaan uuden ajan, jolla he saavat jonkin toisen merkin koronarokotteet. Tällä hetkellä toinen rokote, jota on käytettävissä suurempia määriä, on Pfizerin ja Biontechin rokote. Pienemmissä määrin Pohjois-Karjalassa on annettu myös Modernan rokotetta.

– Pahoittelemme tästä epäselvyydestä asiakkaille aiheutunutta ylimääräistä vaivaa, Kaipiainen toteaa.

Siun sote on sittemmin lisännyt myös verkkosivuilleen tiedon, että Astra Zenecan rokotteen saadakseen täytyy olla täyttänyt 65 vuotta.