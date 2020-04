Hallitus hyväksyi valtion omistajapolitiikan periaatepäätöksen – Tuppurainen ohjeistanut kirjeellä korona-aikana toimimiseen

Hallitus on saanut valmiiksi valtion omistajapolitiikan periaatepäätöksen. Uusi periaatepäätös ohjaa yhtiöitä koko hallituskauden ajan eli aina kevääseen 2023 asti.

Uuden periaatepäätöksen mukaan valtio-omisteisten yhtiöiden edellytetään ottavan huomioon tavoitteen hiilineutraalista Suomesta 2035 sekä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Lisäksi osana yritysvastuuraportointia valtio-omistaja edellyttää, että yhtiöt raportoivat verojalanjäljestään maakohtaisesti.

Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd.) sanoo tiedotteessa, että valtion ei pidä olla palkkajohtaja. Johtoa ja henkilöstöä on hänen mukaansa kyettävä kuitenkin palkkaamaan kilpailukykyisin ehdoin.

Valtio-omistaja on vedonnut omistamiinsa yhtiöihin, että jos on tarpeen, yhtiöt lomauttaisivat työntekijöitään irtisanomisten sijaan koronakriisin aikana. Myös palkitsemisessa on Tuppuraisen mukaan oltava pidättyväinen nyt kriisiaikoina. Tuppurainen kertoo lähettäneensä asiasta kirjeen valtio-omisteisille yhtiöille.

Periaatepäätöksen julkaisu lykkääntyi maaliskuussa viime hetkillä

Edellinen valtion omistajaohjauksen periaatepäätös on keväältä 2016 Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ajalta.

Uutta valtion omistajaohjauksen periaatepäätöstä on odotettu jo pitkään. Edellinen omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) joutui eroamaan viime vuoden loppupuolella Posti-kiistan takia. Kun Tuppurainen aloitti pestissään, uuden omistajaohjauksen periaatepäätöstä odoteltiin tulevaksi alkuvuodesta.

Maaliskuun 24. päivänä hallituksen oli määrä julkistaa linjauksensa uudeksi omistajaohjauspolitiikaksi, ja asia mainittiin vielä päivää aikaisemmin julkaistussa valtioneuvoston istunnon ennakkolistassa.

Julkaisu lykkääntyi kuitenkin viime metreillä, kun valtiovarainministeri Katri Kulmuni halusi keskustan eduskuntaryhmän kuulevan sen pääpiirteet vielä ennen hyväksyntää.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kertoi eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen ryhmän tukevan esitystä, vaikka se onkin ryhmän mielestä jo syntyessään vanhentunut. Kurvisen mukaan siinä ei ole otettu lainkaan huomioon koronakriisin vaikutuksia.

– Ryhmässä todettiin, että tarvitaan hyvin pian, varmaan lähiviikkoina tai -kuukausina, uusia omistajaohjauslinjauksia. Meidän pitää miettiä, miten me käytämme valtion omaisuutta työkaluna koronan jälkeiseen jälleenrakennukseen, Kurvinen sanoi STT:lle.

Tuppurainen sanoi tuolloin, että talouspoliittinen ministerivaliokunta oli jo aiemmin hyväksynyt periaatepäätöksen yksimielisesti.