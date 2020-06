Helsingin pörssi hakee suuntaa Wall Streetin jyrkän laskun jälkeen

Helsingin pörssin OMXH-indeksi haki perjantaiaamulla suuntaansa sen jälkeen, kun Wall Streetin keskeiset indeksit tömähtivät laskuun torstaina.

OMXH avautui noin prosentin miinuksella, mutta oli vajaan tunnin kaupankäynnin jälkeen kivunnut 0,3 prosenttia plussalle.

Vastaavaa sahausta nähtiin myös Euroopan keskeisissä indekseissä Lontoossa, Pariisissa ja Frankfurtissa.

Yhdysvalloissa Dow Jones -indeksi laski torstaina 6,9 prosenttia ja laajapohjaisempi S&P 500 puolestaan 5,9 prosenttia. Teknologiapainotteinen Nasdaq vajosi 5,3 prosenttia. Lasku oli voimakkainta sitten maaliskuun, jolloin koronaviruskriisi sai kurssit syöksyyn.

Erityisen voimakkaasti laskivat esimerkiksi joidenkin pankkisektorin ja matkailualan yritysten osakkeet. Sijoittajien arkuutta lisäsivät torstaina esimerkiksi Texasissa ja Arizonassa rajoitusten purun jälkeen nousuun kääntyneet koronaluvut.

Aasiassa laskut loiventuivat

Myös Euroopassa torstai oli selvä laskupäivä, kun Lontoon FTSE 100 laski neljä prosenttia sekä Pariisin ja Frankfurtin indeksit vielä enemmän. Helsingissä yleisindeksi vajosi 3,8 prosenttia.

Laskupäivää kuitenkin edelsi nousevien kurssien kausi. Esimerkiksi Nasdaq ehti olla ennätyslukemissa pörssin sulkiessa kolmena perättäisenä päivänä tällä viikolla.

Myös muun maailman pörsseissä on perjantaina nähty laskua, mutta tunnelma on pysynyt kaukana Wall Streetin lukemista. Tokion Nikkei-indeksi niiasi lopulta noin 0,8 prosenttia, vaikka se avautui runsaan kahden prosentin laskuun. Myös Hongkongissa lasku on loiventunut päivän edetessä.

--Lähteenä myös AFP.