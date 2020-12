Boeingin 737 Max -koneiden markkinat avautuvat – Ryanairilta suurtilaus

Yhdysvaltalainen lentokonevalmistaja Boeing on saanut suurtilauksen irlantilaiselta halpalentoyhtiöltä Ryanairilta 737 Max -koneista. Ryanair tilaa 75 kappaletta pitkään lentokiellossa olleita koneita.

737 Max -koneella on tehty myös ensimmäinen matkustajalento lentokiellon jälkeen Yhdysvalloissa. American Airlinesin lennolle Dallasin Tulsan välillä osallistui 87 matkustajaa.

Konetyyppi joutui lentokieltoon kahden tuhoisan lento-onnettomuuden jälkeen lähes kaksi vuotta sitten. Lion Airin ja Ethiopian Airlinesin onnettomuuksissa kuoli yhteensä 346 ihmistä.

Boeing on korjannut perusteellisesti 737 Maxien turvallisuutta koskevia ongelmia. Konetyyppi sai lentoluvan lokakuussa Yhdysvaltain lentohallinnolta.

Ryanairin tilaamien koneiden listahinta on 5,8 miljardia euroa. Uusi tilaus nostaa Ryanairin tilaamien 737 Maxien kokonaismäärän 210 kappaleeksi.

Ryanairin toimitusjohtaja Michael O'Leary kuvasi tiedotustilaisuudessa Ryanairin ja Boeingin suhdetta todelliseksi yhteistyösuhteeksi. Hän kertoi myös uskovansa alan koronakriisin helpottavan lentoalalla, kun rokotteet tulevat laajaan jakeluun.

Kaupalliset lennot alkavat ennen vuodenvaihdetta

American Airlinesin lennon tarkoitus on osoittaa, että konetyyppi on turvallinen. Varsinaisten kaupallisten lentojen on määrä alkaa 29. joulukuuta.

Lento Texasissa sijaitsevan Dallasin ja Oklahomassa sijaitsevan Tulsan välillä sujui ongelmitta. Ainoa tavallisuudesta poikkea piirre oli se, että matkustajilla oli kasvomaskit koronan varalta.