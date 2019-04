Oikeus tahtoo selvittää Uuden-Seelannin moskeijaiskuista epäillyn psyykkistä kuntoa

Uudessa-Seelannissa oikeus tahtoo selvittää Christchurchin moskeijaiskuista epäillyn miehen psyykkistä kuntoa ennen oikeudenkäynnin alkamista. Asiasta päätti oikeuden tuomari Christchurchissa tänään järjestetyssä lyhyessä oikeuden istunnossa.

Tuomarin mukaan 28-vuotias australialaismies tapaa kaksi asiantuntijaa, ja tarkoituksena on selvittää, onko mies kykenevä tulemaan oikeuden eteen vai onko hän mielenvikainen.

Hyökkääjä iski 15. maaliskuuta kahteen moskeijaan Christchurchin kaupungissa. Eilen kerrottiin, että mies saa syytteen 50 murhasta ja 39 murhan yrityksestä.

Epäilty oli läsnä Christchurchin oikeusistuimessa videoyhteyden välityksellä Aucklandista, jossa hän on vangittuna. Miestä on pidetty tiukassa eristyksessä, ja hän istui liikkumattomana koko kuulemisen ajan. Hänen on seuraavan kerran määrä olla oikeuden edessä 14. kesäkuuta.

Oikeudessa oli paikalla useita uhrien omaisia, jotka näkivät epäillyn ensimmäistä kertaa.

– Halusin vain nähdä mitä hänellä on sanottavaa, minkälaisia tunteita hänellä on ja miten hän reagoi, sanoi Yama Nabi Radio New Zealandille oikeustalon ulkopuolella. Hänen 71-vuotias isänsä kuoli iskussa.

Iskut johtivat nopeisiin uudistuksiin

Australialaismies sai aiemmin yhden murhasyytteen, kun hän oli oikeuden edessä ensimmäistä kertaa päivä veritekojen jälkeen. Eilen kuitenkin ilmoitettiin, että kaikki viime kuun moskeijaiskuissa kuolleet ja loukkaantuneet otetaan uusissa syytteissä huomioon.

Lisäksi epäilty saattaa saada syytteen terrorismirikoksista. Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern on luonnehtinut iskuja terroriteoksi. Epäilty ampuja julkisti iskujen yhteydessä äärioikeistolaisen ja islaminvastaisen manifestin.

Terrorismirikoksia koskevaa lakipykälää on käytetty Uudessa-Seelannissa hyvin harvoin, joten sen pelätään monimutkaistavan syyteprosessia.

Isku on johtanut muun muassa aselakien tiukennukseen Uudessa-Seelannissa, jossa tiukennukset aselakeihin hyväksyttiin parlamentin tiistaisessa äänestyksessä selvin luvuin. Hallitus on myös ilmoittanut, että se ottaa tarkasteluun vihapuhetta käsitteleviä lakeja.