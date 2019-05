Kiina: Yhdysvaltain Huawei-päätös vaikeuttaa kauppasuhteita entisestään

Kiinan mukaan Yhdysvaltain päätös estää kiinalaisvalmistaja Huawein pääsy maan markkinoille vaikeuttaa maiden kauppasuhteita entisestään. Kiina vaatii Yhdysvaltoja lopettamaan "epäsopivat toimet".

Yhdysvallat kertoi aiemmin tänään, että yrityksiä voidaan vastaisuudessa kieltää käyttämästä telelaitteita, jos maan hallinnon mielestä tahot laitteiden takana ovat turvallisuusuhka. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hyväksynyt asiaa koskevan määräyksen. Päätöksen on tulkittu olevan suunnattu nimenomaan Huaweita vastaan, sillä Yhdysvallat on syyttänyt yhtiötä vakoilusta.

Valkoinen talo ei ole kuitenkaan myöntänyt, että tuoreen päätöksen syy olisi Kiina tai Huawei.

Virkamiesten mukaan Trump haluaa pitää maan verkot ulkomaisilta vihollisilta turvassa. Jo aiemmin Yhdysvallat on kieltänyt Huaweilta pääsyn omien 5g-verkkojensa rakennustöihin.

Kiinan ja Yhdysvaltojen välit ovat jo valmiiksi kireät maiden välisten kauppakiistojen takia. Yhdysvallat päätti viime viikolla korottaa joidenkin kiinalaistuotteiden tulleja 25 prosenttiin.

Kiina pidätti kaksi kanadalaista

Trumpin päätöksen jälkeen Kiina ilmoitti pidättäneensä virallisesti kaksi kanadalaista, jotka otettiin maassa kiinni joulukuussa.

Pidätetyistä toinen on entinen diplomaatti ja toinen liikemies. Kiinan mukaan heitä syytetään "valtionsalaisuuksien varastamisesta".

Kanadalaisten pidätykset Kiinassa tehtiin joulukuussa pian sen jälkeen, kun Huawein talousjohtaja Meng Wanzhou oli pidätetty Kanadassa ilmeisesti Yhdysvaltain pyynnöstä. Hän pääsi vapaaksi takuita vastaan ja on syyttänyt Kanadaa laittomasta pidätyksestä.

Monet yhdysvaltalaiset virkamiehet ovat avoimesti puhuneet sen puolesta, etteivät maan liittolaisetkaan käyttäisi Huawein laitteita. Kaikki Yhdysvaltain liittolaiset eivät kuitenkaan ole taipuneet Huawei-boikottiin. Tämän takia Trumpin hallinto on aiemmin ajautunut törmäyskurssille eurooppalaisten liittolaistensa kanssa.

Yhdysvallat on esimerkiksi uhannut rajoittaa tiedustelutiedon jakamista Saksan kanssa, ellei maa kuuntele varoituksia. Saksan liittokansleri Angela Merkel on korostanut, että maa päättää turvallisuuttaan koskevista asioista itsenäisesti eikä Saksan hallitus ole sulkenut Huaweilta ovea 5g-verkkojensa rakennuksessa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron taas varoitti torstaina Kiinaa ja Yhdysvaltoja "kauppa- tai teknologia sodan" uhkasta. Macronin mukaan Ranska ei suunnittele Huawein laitteiden käyttökieltoa.