Älylaitteiden kansainvälisesti yleisintä käyttöjärjestelmää Androidia operoiva Google on ryhtynyt katkomaan siteitään kiinalaiseen laitevalmistaja Huaweihin Yhdysvaltain hallinnon määräyksestä.

Linjauksen seurauksena Huawein laitteet voivat jatkossa käyttää vain Androidin avoimen lähdekoodin versiota eikä Huaweilla ole enää pääsyä Googlen omiin palveluihin, kuten Gmail-sovellukseen, kertoo asiaa lähellä oleva lähde AFP:lle.

– Noudatamme määräystä ja punnitsemme sen seuraamuksia, Googlen tiedottaja kommentoi AFP:lle.

Presidentti Donald Trumpin hallinto on kieltänyt amerikkalaisia televiestintäalan yhtiöitä tekemästä yhteistyötä kansalliselle turvallisuudelle uhkana pidettyjen ulkomaisten yhtiöiden kanssa.

Kielto kattaa kaupankäynnin sekä teknologian tai ohjelmistojen jakamisen. Kieltolistalle päätyneiden yhtiöiden kanssa voidaan käydä kauppaa vain viranomaisilta saatavalla erillisluvalla.

Määräys on kohdistettu erityisesti Huaweihin. Yhdysvaltain valtion virastoilta on jo aiemmin kielletty laitteiden ostaminen Huaweilta. Huolenaiheena on se, että Kiinan viranomaiset käyttäisivät Huawein laitteita vakoillakseen Yhdysvaltoja.

Teknologia-alan verkkolehti The Vergen mukaan Google on perunut Huawein Android-lisenssin, mikä tarkoittaa sitä, että Huawein älypuhelimissa ei jatkossa ole valmiina Googlen omia palveluja, joihin Android-laitteiden käyttäjät ovat tottuneet Kiinan ulkopuolella.

Lisenssin peruminen tarkoittaa myös sitä, että Huawein laitteet saavat Androidin ohjelmistopäivitykset vasta sitten, kun ne julkaistaan käyttöjärjestelmän avoimen lähdekoodin versiossa.

Huawei ei ole tuoreeltaan kommentoinut Googlen päätöstä julkisesti. Lauantaina Huawein perustaja ja toimitusjohtaja Ren Zhengfei kommentoi Yhdysvaltain määräystä sanomalla, ettei yhtiö ole rikkonut mitään lakeja.