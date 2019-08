Ilmastoaktivisti Greta Thunberg on saapunut New Yorkin edustalle. Thunbergin edustajan mukaan Thunbergin Malizia II -alus on nyt New Yorkin edustalla ja odottaa pääsyä tulli- ja passintarkastukseen.

Thunbergin odotetaan saapuvan Manhattanille illalla. Hän pitää sen jälkeen tiedostustilaisuuden. Lentämistä karsastavan 16-vuotiaan Thunbergin matka valtameren yli alkoi vajaat kaksi viikkoa sitten Englannin Plymouthista. Thunberg on matkalla YK:n ilmastohuippukokoukseen, joka järjestetään syyskuussa New Yorkissa. Myöhemmin joulukuussa Thunberg osallistuu Pariisin ilmastosopimuksen osapuolikokoukseen Perussa. Mantereella Thunberg aikoo vaihtaa kulkuvälineekseen junan ja bussin.