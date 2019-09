Venäjän ensimmäinen kelluva ydinvoimala hinattiin perille Siperian Pevekiin

Akademik Lomonosovin on määrä turvata Pevekin ja sen lähiseudun sähköhuolto. LEHTIKUVA / AFP

Venäjän valtion ydinenergiayhtiö Rosatomin rakennuttama kelluva ydinvoimala Akademik Lomonosov on hinattu perille Siperian Pevekiin. Rosatomin mukaan voimalaitos kytketään sähköverkkoon vuoden loppuun mennessä.

Akademik Lomonosovin on määrä turvata Pevekin ja sen lähiseudun sähköhuolto. Alukselle on asennettu kaksi 35 megawatin reaktoria, eli se on teholtaan lähempänä Venäjän ydinkäyttöisiä jäänmurtajia kuin maanpäällisiä ydinvoimalaitoksia.