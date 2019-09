Maailmanlaajuinen ilmastolakkoaalto alkoi Tyyneltä valtamereltä

Guardianin mukaan Australiassa suurimmat tapahtumat on järjestetty Melbournessa, Sydneyssä ja saariosavaltio Tasmanian pääkaupungissa Hobartissa. Hobartin tapahtumaan osallistui 22 000 ihmistä, ja se on osavaltion historian suurin lakkotoimi.

Mielenosoituksia on ollut tähän mennessä myös muun muassa Thaimaassa, Indonesiassa, Japanissa ja Intiassa.

Vanuatun varapääministeri syytti Guardianin mukaan tänään Yhdysvaltoja, Kanadaa, Australiaa, Japania ja Uutta-Seelantia ilmastonmuutoksen aiheuttamasta uhkasta.

BBC:n mukaan Borneon saarella Indonesian Kalimantanin osavaltiossa opiskelijat osoittivat mieltään keskellä myrkyllistä savua. Savu on seurausta sademetsän kaskeamisesta. Myrkyllinen savu on vaivannut myös muun muassa Malesiaa ja Singaporea.

Mielenosoittajat ympäri maailman vaativat loppua fossiilisten polttoaineiden aikakaudelle ja ilmasto-oikeutta jokaiselle maailmassa.

Thaimaassa 12-vuotias Lilly-nimellä tunnettu Ralyn Satidtanasarn on aloittanut omat toimensa ilmastonmuutoksen torjumiseksi ruotsalaisen nuoren aktivistin Greta Thunbergin inspiroimana.

– Olen lapsi sodassa, hän kertoi uutistoimisto AFP:lle tällä viikolla kerätessään jätteitä kanaalin varrella.

– Yritän pysyä optimistisena, mutta olen myös vihainen, hän jatkoi.

Myös Suomessa lakkoillaan

Euroopassa lakkopäivä on vasta käynnistymässä, mutta Helsingissäkin ensimmäiset lakkoilijat ovat jo kerääntyneet Senaatintorille.

Berliinissä aktivistit ovat Guardianin mukaan pyöräilleet estämään liikenteen kulun Ernst-Reuter-Platzin aukiolla varakkaassa Charlottenburgin kaupunginosassa. Saksassa järjestetään tänään lähes 500 ilmastonmuutosmielenosoitusta.

Ranskassa nuorten ilmastojärjestö on järjestänyt lukuisia marsseja ympäri maata. Pariisissa järjestetään tänään ilmastomarssi, joka alkaa Place de la Nationilta ja päättyy Seine-joen varrella olevaan Parc de Bercyyn.

Britanniassa työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbynin on määrä kiittää puheessa nuoria siitä, miten he ovat kouluttaneet maailmaa ilmastokriisistä.

Ulkoiluvaatteita valmistava Patagonia kertoo Guardianin mukaan sulkeneensa kaikki liikkeensä ympäri maailman. Yrityksen mukaan päätöksellä yritetään rohkaista yrityksen työntekijöitä ja asiakkaita osallistumaan ilmastolakkoon.

Ilmastolakkoon liittyvä aihetunniste on Twitterissä maailmanlaajuisesti suurin trendi. Nuorten suosimassa TikTok-palvelussa #climate (ilmasto) on kerännyt yli 60 miljoonaa katselukertaa. Jopa 1,1 miljoonan lapselle on annettu lupa olla poissa koulusta tänään, jotta he voivat osallistua New Yorkin ilmastomielenosoitukseen.

Päivä huipentuu New Yorkin mielenilmaukseen

Myöhemmin tänään järjestetään New Yorkissa suuri ilmastomielenosoitus, johon myös vastikään Yhdysvaltoihin hiilineutraalilla merialuksella purjehtinut Thunberg osallistuu.

Ilmastolakon järjestämisen ajankohdalla on tällä erää tärkeä merkitys. Lakko ja mielenilmaukset sijoittuvat New Yorkissa ensi viikolla järjestettävän YK:n ilmastonmuutoskokouksen yhteyteen.

Ilmastonmuutoskokousta edeltää muun muassa Nuorten ilmastokokous, joka on osa viikonloppuna järjestettävien tapahtumien sarjaa. Tapahtumasuma huipentuu 23. päivänä alkavaan ilmastonmuutoskokoukseen. Nuorten ilmastokokous järjestetään huomenna YK:n päämajassa New Yorkissa.