Filippiineillä huumeiden vastaista sotaa johtanut poliisipäällikkö eroaa huumeskandaalin vuoksi

Filippiinien tuhoisaa huumeiden vastaista sotaa johtanut poliisipäällikkö ilmoitti maanantaina, että hän jättää tehtävänsä. Oscar Albayalde eroaa toimestaan huumeskandaalin vuoksi.

Albayaldea syytetään ainakin valtavan takavarikoidun huumelastin myyneiden poliisien suojelemisesta. Tapaus on herättänyt tuoreeltaan uutta kritiikkiä maan presidentin Rodrigo Duterten huumeiden vastaista sotaa kohtaan.

Poliisi on tappanut vuoden 2016 puolivälin jälkeen tuhansia huumeiden myymisestä tai käyttämisestä epäiltyjä ihmisiä osana Duterten huumeiden vastaista ristiretkeä. Huumesotaa kritisoivien mukaan poliisi on kuitenkin jättänyt rikkaat ja vaikutusvaltaiset pitkälti rauhaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Poliisijohtajan eroon johtanut skandaali juontaa juurensa aikaan ennen Albayalden nimitystä kansalliseksi poliisipäälliköksi. Poliisipäällikkö ilmoitti erostaan vain muutama päivä sen jälkeen, kun kaksi entistä poliisia yhdisti hänet vuonna 2013 tehtyyn ratsiaan. Viranomaisten väitetään tuolloin takavarikoineen ja myyneen suuren määrän metamfetamiinia.

Asianajaja: Sota on kohdistettu köyhiin

Eräs entinen poliisi on kertonut, että Albayalde olisi puuttunut tapaukseen ja onnistunut pelastamaan poliisit kurinpitotoimilta. Toisen entisen lainvalvojan mukaan poliisipäällikkö olisi taas saanut jopa rahaa huumeiden myymisestä.

Tapauksesta epäiltyjen poliisien syytteet hylättiin vuonna 2017. Syyttäjät ovat kuitenkin avanneet tapauksen uudemman kerran ja pyysivät miehet kuultavaksi.

Albayalde oli tuolloin oman provinssinsa poliisivoimien komentaja. Hän on kiistänyt kaikki syytökset väärinkäytöksistä. Hänen mielestään syytökset ovat saattaneet olla pyrkimys saada julkisuutta henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita hänen tehtävästään.

Albayalden oli määrä jäädä eläkkeelle marraskuun alussa. Hän on toiminut kansallisen poliisin päällikkönä viime vuoden huhtikuusta lähtien.

Presidentti Duterte ei ole ottanut juurikaan kantaa tapaukseen. Hän on luvannut aiemmin kukistaa poliisivoimiin syvälle juurtuneen korruption. Hän on osoittanut kerta toisensa jälkeen tuohtumustaan siihen, kuinka laajalle levinnyt ongelma on.

– Jopa johtavat kansallisen poliisin virkamiehet ovat itse sekaantuneet huumeisin, asianajaja Neri Colmenares kertoi.

– Tämä osoittaa sen, mitä olemme yrittäneet sanoa koko ajan: tämä (sota) on kohdistettu köyhiin.

Colmenares edustaa perheitä, jotka yrittävät saada Kansainvälisen rikostuomioistuimen nostamaan syytteet huumesodan taustalla olevia toimijoita vastaan.

Huumesodalla voi olla uhreja yli 20

Viranomaiset kertovat poliisien tappaneen yli 5 500 epäiltyä, jotka ovat vastustaneet pidätystä. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan todellinen uhriluku olisi kuitenkin jopa nelinkertainen. Heidän mukaansa tuhansien ihmisten surmaamisen voisi nähdä olevan myös rikos ihmisyyttä vastaan.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjät ovat aloittaneet alustavan tutkinnan kuolemiin ja YK:n ihmisoikeusneuvosto on kertonut teettävänsä raportin huumesodasta.

YK:n ihmisoikeusasioiden korkean edustajan toimistolla on vuosi aikaa laatia kattava raportti Filippiinien ihmisoikeustilanteesta. Ihmisoikeusasioiden korkea edustaja on Chilen entinen presidentti Michelle Bachelet.