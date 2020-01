Pelastakaa Lapset: Väkivaltaisuuksissa Syyrian Idlibissä kuolee yksi lapsi joka päivä

Idlibin maakunnassa Syyriassa kuolee väkivaltaisuuksissa yksi lapsi joka päivä, kertoo Pelastakaa Lapset -järjestö. Ankara talvisää pahentaa samalla väkivaltaisuuksista kärsivien perheiden asemaa.

– Monille kyse voi olla vain numeroista, mutta perheilleen he ovat rakastettuja lapsia. Heidät on tapettu julmassa konfliktissa, joka ei säästä ketään, sanoo järjestön Syyrian avustustoimia johtava Sonia Khush tiedotteessa.

Jäätävän kylmä ja sateinen sää lisää lasten ja perheiden kärsimyksiä. Ihmiset hakevat nyt suojaa moskeijoista, tyhjillään olevista varastoista sekä kanaloista.

– Uuden vuoden käynnistyessä tuhannet perheet yrittävät paeta väkivaltaa. He eivät tiedä minne mennä, ja paetessaan he kykenevät ottamaan mukaansa vain sen verran omaisuutta kuin jaksavat kantaa. Monille tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun he ovat tässä tilanteessa, Khush jatkaa.