WHO kokoontuu hätäkokoukseen Aasiassa leviävän koronaviruksen takia – Kiinan hallinnon asiantuntijan mukaan virus leviää sittenkin ihmisestä toiseen

Maailman terveysjärjestö WHO järjestää hätäkokouksen Aasiassa nopeasti leviävän koronaviruksen takia.

WHO:n paneeli päättää keskiviikkona Genevessä Sveitsissä, julistaako se viruksen takia kansainvälisen kansanterveyden hätätilan.

Nimitystä käytetään yleensä vain vakavimmista epidemioista. WHO on julistanut hätätilan esimerkiksi ebolaviruksen vuoksi muutama vuosi sitten.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kiinassa yli 200 ihmisellä on todettu koronavirustartunta. Virus on tiettävästi levinnyt myös Thaimaahan, Japaniin ja viimeisimpänä Etelä-Koreaan. Kolme ihmistä on kuollut sairauteen.

Pelot uudesta globaalista epidemiasta kasvoivat maanantaina, kun Kiinan hallinnon asiantuntija kertoi, että virus leviää ihmisestä ihmiseen.

WHO on aiemmin arvioinut, että kyseessä on todennäköisesti eläimestä ihmiseen leviävä sairaus, joka voi rajoittuneesti levitä ihmisten välisissä läheisissä kontakteissa.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että viruksen voidaan sanoa leviävän ihmisestä ihmiseen, sanoi Zhong Nanshan Kiinan kansallisesta terveyskomiteasta valtion tv-kanavan haastattelussa.

Suurin osa tartuntatapauksista on tullut ilmi Kiinassa Wuhanin kaupungissa, jossa sijaitsevalta kalatorilta viruksen arvioidaan saaneen alkunsa.

Sars-skandaalin piirteitä

Kiinassa presidentti Xi Jinping antoi maanantaina ensimmäisen lausuntonsa koronaviruksesta. Xin mukaan virus tulee pitää päättäväisesti aisoissa ja ihmisten henki ja terveys ovat etusijalla, kertoi valtionmedia CCTV.

Koronavirus muistuttaa takavuosien sars-virusta, joka aiheutti satoja kuolemia Kiinassa 2000-luvun alussa. Uudenlaisen viruksen leviämisestä ollaan erityisen huolestuneita nyt, kun Kiina valmistautuu juhlimaan vuoden vaihtumista. Uudenvuodenjuhliin ajoittuvana loma-aikana sadat miljoonat kiinalaiset matkustavat viettämään juhlaa ja tapaamaan sukulaisiaan.

Sairastuneita on todennäköisesti paljon enemmän kuin varmistettuja tapauksia. Perjantaina julkaistussa lontoolaisyliopiston tutkijoiden mallinnuksessa arvioitiin, että tapauksia on todellisuudessa jopa yli 1 700.