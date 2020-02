USA:n senaatti äänestää Trumpin virkarikossyytteistä – republikaaneista todennäköisesti vain Mitt Romney äänestämässä presidenttiä vastaan

Yhdysvaltain senaatti äänestää ensi yönä Suomen aikaa presidentti Donald Trumpin virkarikossyytteiden kohtalosta. Jo etukäteen on selvää, että Trump vapautetaan syytteistä.

Tuomio vaatisi republikaanienemmistöisessä senaatissa kahden kolmasosan enemmistön, ja puolue on pitänyt rivinsä suorina. Esimakua tuloksesta saatiin aiemmasta äänestyksestä, jossa demokraatit eivät onnistuneet saamaan enemmistön tukea edes sille, että senaatin käsittelyssä kuultaisiin todistajia.

Republikaaneilla on senaatissa 53 paikkaa ja demokraateilla 47. Republikaaneista todennäköisesti vain Utahin Mitt Romney aikoo äänestää Trumpia vastaan.

Demokraattien laiha lohtu oli se, ettei Trump päässyt tuulettelemaan syytteistä vapautumisellaan vielä viime yönä Suomen aikaa pitämässään kansakunnan tilaa käsittelevässä puheessaan. Lopulta Trump ei maininnut koko prosessista sanallakaan, vaan keskittyi kehumaan itseään ja sitä, miten hyvin Yhdysvalloilla menee hänen johdollaan.

Koko virkasyyteprosessi on lässähtänyt pahasti, kun republikaanien rivit eivät ole rakoilleet. Demokraatit pyrkivät vielä maanantaina vakuuttelemaan senaattoreita puolelleen loppupuheenvuorossaan muistuttamalla, ettei presidentiltäkään sallita lain rikkomista.

– Viraltapano on perustuslaissa hyvästä syystä. Yhdysvalloissa kukaan ei ole lain yläpuolella, eivät edes he, jotka on valittu Yhdysvaltojen presidentiksi, demokraatti Jason Crow painotti puheenvuorossaan.

Edustajainhuoneen demokraatti Adam Schiff sanoi Trumpin syyllisyyden olevan todisteiden valossa selvää.

– Donald Trump on pettänyt valansa suojella ja puolustaa perustuslakia. Vielä meidän ei ole myöhäistä kunnioittaa omaamme, hän lausui.

Trumpia syytetään vallan väärinkäytöstä sekä kongressin työn estämisestä virkarikostutkinnan aikana.

Mielipidekyselyn mukaan niukka enemmistö yhdysvaltalaisista uskoo Trumpin käyttäneen valtaansa väärin ja estäneen kongressin työtä. Mahdollinen viraltapano kuitenkin jakaa kansaa. Kyselyssä 46 prosenttia halusi Trumpin pois Valkoisesta talosta, kun 49 prosentin mielestä presidentin pitäisi saada pitää paikkansa.