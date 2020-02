Toistakymmentä loukkaantui Jerusalemissa auton syöksyttyä väkijoukkoon – valtaosa loukkaantuneista on Israelin armeijan sotilaita

Jerusalemissa 14 ihmistä loukkaantui auton syöksyttyä väkijoukkoon suositulla ravintolakadulla varhain torstaiaamuna.

Poliisin tiedottaja kertoo, että paikalta paennutta tekijää ja ajoneuvoa etsitään parhaillaan. Poliisin mukaan tekoa tutkitaan terroritekona.

Paikallisten lääkärilähteiden mukaan yksi loukkaantuneista on kriittisessä tilassa, ja toinen loukkaantui myös vakavasti. Loput loukkaantuneet saivat vain lieviä vammoja, mutta osa heistä joutui sokkiin.

Israelin armeijan mukaan iskun kohteena olivat israelilaiset sotilaat, sillä loukkaantuneiden joukossa oli 12 sotilasta, joista yksi loukkaantui vakavasti. Armeijan mukaan tekijä oli kiihdyttänyt autollaan sotilaita päin First Station -ravintolakadulla.

First Station on entisen rautatieaseman alue, jossa on nykyään lukuisia baareja, ravintoloita ja puoteja.