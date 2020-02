Hollannissa ensimmäinen koronatartunta, sairastunut oli ollut matkalla Pohjois-Italiassa

Sairastunut on erityksissä Hollanin Elisabeth TweeStedenin sairaalassa. LEHTIKUVA/AFP

Hollannissa on vahvistettu maan ensimmäinen koronavirustartunta, kansalliset terveysviranomaiset kertovat. Sairastunut oli aikaisemmin matkustanut Pohjois-Italiaan, jossa on todettu merkittävä määrä virustartuntoja. Satoja ihmisiä on saanut tartunnan Italiassa.