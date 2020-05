Venäjän koronatartunnat ylittivät taas 9 000:n rajan

Venäjän uudet koronatartuntamäärät ylittivät muutaman päivän tauon jälkeen taas 9 000 tartunnan rajan. Maan terveysviranomaiset kertoivat lauantaina 9 434 uudesta tartunnasta. Venäjällä on nyt Worldometer-sivuston mukaan lähes 336 000 koronavirustartuntaa.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on Venäjällä vahvistettu 3 388, joista 139 on uusia kuolintapauksia. 144,5 miljoonan asukkaan Venäjällä kuolemia on rekisteröity nyt miljoonaa asukasta kohti 23. Suomessa vastaava luku oli lauantaina aamupäivällä 55.