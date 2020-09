Migri: Osa Suomeen tulevista turvapaikanhakijoista ollut ainakin jossain kohtaa tuhoutuneella Morian leirillä

Osa Suomeen tulevista turvapaikanhakijoita on ainakin jossain kohtaa ollut Lesboksen saarella sijaitsevalla Morian leirillä, kertoo Maahanmuuttoviraston (Migri) sisäisten siirtojen projektipäällikkö Monna Airiainen STT:lle. Hänen mukaansa Migrin tiedossa ei ole, missä turvapaikanhakijat parhaillaan ovat.

Suomeen on määrä saapua muutaman viikon päästä viimeinen ryhmä ilman huoltajia olevia alaikäisiä Kreikasta, Airiainen kertoo. Ryhmässä on 28 ihmistä. Lisäksi Kreikasta on tarkoitus siirtää 11 yksinhuoltajaperheiden jäsentä. Ainakaan toistaiseksi Kreikalta ei ole tullut pyyntöä nopeuttaa aikataulua.

– Siellä on varmasti kaikilla kädet täynnä. Ensi viikolla saatamme tietää tilanteesta enemmän, Airiainen sanoo.

Mikäli Kreikka pyytää aikataulun nopeuttamista, riippuu käytännön asioista, voidaanko pyyntö toteuttaa.

Suomen hallitus on sitoutunut ottamaan Välimeren maista yhteensä 175 haavoittuvassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa. Pääasiallinen kohderyhmä ovat ilman huoltajaa olevat lapset ja yksinhuoltajaperheet.

Tähän mennessä Suomeen on saapunut Kreikasta jo kolme ryhmää ilman huoltajia olevia alaikäisiä: ensin 24 ihmisen ryhmä heinäkuussa, sitten 26 ihmisen ryhmä elokuun alussa ja viimeisimpänä 22 ihmisen ryhmä elokuun lopussa. Lisäksi Kyprokselta saapui heinäkuun lopulla yhteensä 16 yksinhuoltajaperheiden jäsentä.

Lesboksen saarelle on julistettu hätätila Morian leirillä syttyneen palon takia. Noin 13 000 siirtolaista on evakuoitu leiriltä, joka pelastuslaitoksen mukaan on tuhoutunut lähes kokonaan.

Saksa kehottaa EU-maita vastaanottamaan turvapaikanhakijoita

Saksan ulkoministeri Heiko Maas kehottaa auttamishaluisia EU-maita ottamaan vastaan turvapaikanhakijoita leiriltä. Maas sanoo Twitterissä, että Moriassa Kreikassa on meneillään humanitaarinen katastrofi. EU-komission, EU:n puheenjohtajamaana toimivan Saksan ja auttamishaluisten jäsenmaiden tulee selvittää pikaisesti, miten Kreikkaa voidaan tukea, Maas totesi.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi tviitissään pyytäneensä maahanmuuttoasioista vastaavaa komission varapuheenjohtaja Margaritis Schinasta matkustamaan Kreikkaan mahdollisimman pian.

EU:n sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson lupasi unionin rahoittavan leirillä vielä olevien alaikäisten siirtämisen Lesbokselta Kreikan mantereelle. Norjan pääministeri Erna Solberg ilmoitti, että Norja tuo Moriasta 50 turvapaikanhakijaa, pääosin lapsiperheitä. Päätös oli tehty jo aiemmin hallituksessa, mutta Morian palon jälkeen aikataulua nopeutetaan, kertoo NRK.

Tuhopolttoja epäillään

Kreikan hallituksen tiedottaja ilmoitti aiemmin, että Lesboksen saarelle julistetaan palon takia hätätila. Moria on ollut Kreikan suurin siirtolaisten vastaanottoleiri. Tiedottajan mukaan viranomaiset tutkivat väitteitä, että palo olisi saanut alkunsa tuhopoltoista. Kenenkään ei tiedetä loukkaantuneen palossa vakavasti, mutta muutama ihminen sai hengitysvaikeuksia savun takia.

Tulipalon on väitetty alkaneen, kun siirtolaiset sytyttivät paloja vastalauseena koronaviruksen aiheuttamille eristystoimille.

Hallituksen tiedottaja Stelios Petsas sanoi, että viranomaisilla on edessään valtava työ asuttaa kodittomiksi jääneet siirtolaiset ja jäljittää ja eristää koronatartunnan saaneet.

– Tartunnan saaneita on 35, ja heidät täytyy eristää, jotta vältämme taudin leviämisen paikalliseen väestöön, Petsas sanoi ERT:lle. Petsasin mukaan Kreikan hallitus pitää myöhemmin hätäkokouksen. Saarelle on lähetetty lisää mellakkapoliiseja pitämään järjestystä, ja leirin entisiä asukkaita on kielletty poistumasta saarelta.

Uutistoimisto Anan mukaan sammutustyöt hidastuivat, kun osa leirin asukkaista esti sammuttajia pääsemästä leirille.

– Koko leiri on tulessa. Kaikki palaa. Ihmiset pakenevat. Heidän kotinsa Moriassa ovat mennyttä. Poliisi saapui juuri ja käski kaikki ulos leiristä, pakolaisia tukeva Stand by Me Lesvos -järjestö tviittasi aamuyöllä.

Sadat siirtolaiset yrittivät paeta lähistöllä sijaitsevaan Mytilenen kaupunkiin, mutta poliisi esti heitä etenemästä. Osa pakeni leirin ympäristössä sijaitseville kukkuloille.

Tulipalo syttyi myöhään tiistaina, mutta leiriltä nousi edelleen sankka musta savu keskiviikon puolella.

Koronatartunnat aiheuttaneet levottomuuksia

Leiri asetettiin viime viikolla karanteeniin sen jälkeen, kun siellä asuvalla ihmisellä oli viikko sitten todettu koronavirustartunta. Maan siirtolaisministeriön lausunnossa todettiin tuolloin, että leiri on suljettu syyskuun puoliväliin asti. Ministeriön mukaan vain "turvallisuushenkilöstö" saa kulkea leirille lämpötilamittauksen jälkeen.

Anan mukaan leirillä oli ollut levottomuuksia sen jälkeen, kun koronatartunnan saaneet tai tartunnalle altistuneet asukkaat olivat saaneet kuulla suunnitteilla olevista siirroista.

Tartunnan saaneita asukkaita perheenjäsenineen on ollut määrä siirtää varastorakennuksiin eristykseen.

Olosuhteet Morian leirillä ovat kurjat. Leirin suunniteltu kapasiteetti on alle 3 000 ihmistä. Ihmisoikeusjärjestöt ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR ovat pitkään kehottaneet Kreikkaa kohentamaan oloja ylikuormitetuilla leireillään.