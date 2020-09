Presidentti Trump Yhdysvaltain yli 200 000 koronakuolemasta: "Se on harmillista"

– Se on kamala asia eikä sitä olisi pitänyt tapahtua. Kiina antoi tämän tapahtua ja muistakaa se, Trump lisäsi median mukaan.

Hän myös huomautti, että ilman hallintonsa toimia kuolemia olisi enemmän.

– Ajattelen, että jos emme olisi toimineet kunnolla ja toimineet oikein, meillä olisi 2,5 miljoonaa kuolemaa, Trump sanoi.

Guardianin mukaan Trump ei vastannut toimittajan kysymykseen siitä, miksi presidentti ei ollut aiemmin kommentoinut kuolinmäärää. Sen sijaan presidentti kysyi, oliko muilla kysymyksiä.

Presidentti puhui tiistaina paikallista aikaa vaalikampanjatilaisuudessa Pennsylvanian osavaltiossa. Guardianin mukaan hän muun muassa pilkkasi demokraattien marraskuussa järjestettävien vaalien ehdokasta Joe Bidenia maskin käytöstä.

Yhdysvalloissa meni tiistaina rikki 200 000 viruskuoleman virstanpylväs. Maassa on vahvistettu yli 6,8 miljoonaa koronavirustartuntaa. Maassa on baltimorelaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan vahvistettu maailmanlaajuisesti eniten tartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia. Koko maailmassa eniten tartuntoja ja kuolemia on Yhdysvaltain lisäksi todettu Brasiliassa ja Intiassa.