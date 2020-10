Yhdysvalloissa koronavirustilanne pahenee entisestään. Viimeisen 24 tunnin aikana maassa on vahvistettu 94 125 uutta tartuntaa, kertoo Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Kyseessä on korkein 24 tunnin aikana tilastoitu tartuntamäärä pandemian aikana. Edellinen ennätys on torstailta, jolloin uusia tartuntoja oli yli 91 000.

Yhdysvalloissa jo yli 9 miljoonaa ihmistä on saanut koronavirustartunnan. Virukseen liittyviä kuolemia on lähes 230 000. Yhdysvalloissa on tilastoitu määrällisesti eniten tartunnan saaneita ja virukseen liittyviä kuolemia maailmassa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy