Intiassa koronarokotusten ensimmäisenä päivänä piikin sai 190 000 ihmistä

Intiassa lauantaina alkanut laaja koronarokotusohjelma sai ensimmäisen päivän aikana rokotettua 190 000 ihmistä, maan terveysministeriö kertoi. Ensimmäisenä päivänä tavoitteena oli rokottaa peräti 300 000 ihmistä, mutta viranomaisten mukaan rokotuksia koordinoivassa sovelluksessa ilmeni häiriöitä, eivätkä kaikki rokotettavaan ryhmään kuuluvat saaneet ilmoitusta.

Rokotusten ensimmäisellä kierroksella tullaan rokottamaan muun muassa noin 10 miljoonaa terveydenhuollon työntekijää. Rokotuslistan kärjessä ovat myös yli 50-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat.

Terveysministeriö ilmoitti kuitenkin olevansa tyytyväinen ensimmäisen päivän saldoon, sillä ministeriön tietoon ei tullut vakavia rokotuksen jälkeisiä terveyshaittoja.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Maan toisen käytössä olevan rokotteen, intialaisen Covaxinin, viimeisen vaiheen kliiniset tutkimukset ovat yhä kesken. Covaxiniin tehokkuuteen ja keskeneräisyyteen on liittynyt epäluuloa, joka voi puolestaan vähentää rokotushalukkuutta ja siten rokotekattavuutta. Äskettäin tehdyssä kyselytutkimuksessa lähes 70 prosenttia intialaisista ei pitänyt rokottautumista ensisijaisen tärkeänä.

Terveydenhuollon ammattilaiset ovatkin toivoneet voivansa antaa Covishield-rokotetta, joka on Intiassa valmistettu versio AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämästä rokotteesta.

Intian on tarkoitus rokottaa 300 miljoonaa ihmistä elokuun alkuun mennessä. Yli 1,3 miljardin asukkaan Intiassa on raportoitu yli kymmenen miljoonaa koronavirustartuntaa, mikä on Yhdysvaltojen jälkeen määrällisesti toiseksi eniten maailmassa.