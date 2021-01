Etelä-Afrikka maksaa AstraZenecan rokotteesta yli tuplasti EU:hun verrattuna

Etelä-Afrikan täytyy maksaa AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston koronarokotteesta yli tuplasti EU:hun verrattuna. Maan terveysministeriön mukaan hinta on 2,5-kertainen verrattuna EU:n maksamaan hintaan.

Afrikan mantereen maista korona on koetellut pahiten Etelä-Afrikkaa, joka on tilannut ainakin 1,5 miljoonaa koronarokotetta Serum Institute of India -tehtaalta. Tehdas valmistaa muun muassa AstraZenecan ja Oxfordin koronarokotetta. Rokote ei ole vielä saanut myyntilupaa EU:ssa.

Hinta nousee Etelä-Afrikan kohdalla 4,32 euroon annosta kohden, kun EU-maat ovat tiettävästi maksamassa vain 1,78 euroa annokselta. Virallista hintalistaa ei ole EU:ssa julkaistu, joten tiedot perustuvat belgialaisen ministerin vahingossa julki päästämään tietoon.

Maailman terveysjärjestö WHO on tuominnut rokotenationalismin ja riistohinnat.

AstraZeneca sanoi marraskuussa, että rokoteannosten hinnat eivät nouse yli 2,5 euron, jotta rokote olisi saatavilla mahdollisimman monille. Yhtiö ei ole kommentoinut Etelä-Afrikan tietoja.

Etelä-Afrikassa on tilastoitu 1,3 miljoonaa koronatartuntaa ja 38 800 koronaan liittyvää kuolemantapausta.