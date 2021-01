Biden: Koronaan tulee kuolemaan yli 600 000 ihmistä Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa tulee kuolemaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin pitkälti yli 600 000 ihmistä, arvioi presidentti Joe Biden. Kyseessä on korkein Bidenin tähän mennessä esittämä arvio.

Yhdysvalloissa on kuollut määrällisesti eniten ihmisiä maailmassa koronaviruksen seurauksena. Kuolleita on nyt yli 422 000. Yhdysvalloissa on runsaat 328 miljoonaa asukasta.

Biden kehotti kongressia kiirehtimään, jotta presidentin kaavailtu 1,9 biljoonan elvytyspaketti saataisiin hyväksyttyä. Paketti sisältää noin 400 miljardin rahoituksen suoriin koronaviruksen vastaisiin toimiin.

– Perheet näkevät nälkää. Ihmisiä uhkaa häätö kodeistaan. Työpaikkojen kato kasvaa jälleen. Meidän on käytävä toimeen nyt – meidän on liikuttava ripeästi, Biden kertoi toimittajille Valkoisessa talossa.

Suuren lakipaketin hyväksyntää vaikeuttaa se, että demokraattien enemmistö on niukka edustajainhuoneessa ja vain hiuksenhieno senaatissa.

Presidentin koronapaketin käsittelyä voi hidastaa entisen presidentti Donald Trumpin virkasyyteoikeudenkäynti. Edustajainhuoneen hyväksymät syytekohdat ollaan lähettämässä senaattiin maanantaina, minkä jälkeen senaatin on määrä järjestää oikeudenkäynti.

Lisäksi Bidenin kauden alkua hidastaa uuden presidentin virkanimitysten hyväksyntä senaatissa.

Biden aloitti hallinnoinnin allekirjoittamalla vinon pinon presidentin toimeenpanomääräyksiä, joiden myötä Yhdysvallat muun muassa liittyy takaisin Pariisin ilmastosopimukseen ja keskeyttää eroprosessin Maailman terveysjärjestö WHO:sta.