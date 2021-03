Suuri asteroidi suhahtaa Maan ohi ensi viikolla

Maan ohitse viuhahtaa runsaan viikon kuluttua kuluvan vuoden suurin asteroidi. Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan mukaan nimihirviöllä 2001 FO32 siunattu asteroidi ohittaa Maan noin kahden miljoonan kilometrin päästä tulevan viikon sunnuntaina.

Vaikka etäisyys on yli viisi kertaa pidempi kuin Maan ja Kuun välimatka, Nasa on luokitellut asteroidin luokkaan "mahdollisesti vaaralliset asteroidit". Asteroidin läpimitta on runsaat 900 metriä.

– Tunnemme tämän asteroidin radan hyvin tarkkaan, eikä ole mitään mahdollisuutta, että se tulisi lähemmäs Maata kuin on arvioitu, vakuutti Nasan asteroiditutkimusta johtava Paul Chodas.

Avaruuden mittakaavassa asteroidi kuitenkin menee niin läheltä, että tutkijoilla on erinomaiset mahdollisuudet havainnoida sitä.

Myös tähtiharrastajat varsinkin eteläisellä pallonpuoliskolla voivat nähdä asteroidin kaukoputkillaan. Paljain silmin sitä ei voi nähdä.

Nasan mukaan riski siitä, että Maahan törmäisi suuri asteroidi tulevan sadan vuoden aikana, on hyvin pieni.